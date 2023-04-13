2023-04-13T14:29:11+03:00
2023-04-13T14:29:11+03:00
2023-04-13T14:29:11+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230413/840362197.html
Названа доля социальных услуг, которые можно получить онлайн
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Более 99 процентов социально значимых услуг россияне получают онлайн, сообщил заместитель главы Минцифры Дмитрий Огуряев. При этом плановый уровень составляет 65 процентов,... ПРАЙМ, 13.04.2023
экономика, новости, россия, минцифры, цифровизация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Более 99 процентов социально значимых услуг россияне получают онлайн, сообщил заместитель главы Минцифры Дмитрий Огуряев.
При этом плановый уровень составляет 65 процентов, отметил он в рамках IT-форума "Россия-Африка".
По словам замминистра, России удалось не только достигнуть отличных результатов, но и перевыполнить плановые показатели.
Количество домохозяйств, имеющих доступ к широкополосному интернету, превысило 85 процентов, а инвестиции в российские IT-решения составляют более 500 миллиардов рублей, добавил Огуряев.
Он напомнил, что цифровизация является одной из национальных целей развития страны до 2030 года.