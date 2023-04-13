МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Более 99 процентов социально значимых услуг россияне получают онлайн, сообщил заместитель главы Минцифры Дмитрий Огуряев. Россияне смогут получать налоговые уведомления через "Госуслуги"

При этом плановый уровень составляет 65 процентов, отметил он в рамках IT-форума "Россия-Африка".

По словам замминистра, России удалось не только достигнуть отличных результатов, но и перевыполнить плановые показатели.

Количество домохозяйств, имеющих доступ к широкополосному интернету, превысило 85 процентов, а инвестиции в российские IT-решения составляют более 500 миллиардов рублей, добавил Огуряев.

Он напомнил, что цифровизация является одной из национальных целей развития страны до 2030 года.