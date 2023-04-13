МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Число зарегистрированных безработных в России в настоящее время составляет 532 тысячи человек, что на 33 тысячи меньше, чем в начале года, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Минэкономразвития допустило снижение безработицы до новых минимумов

Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы по рассмотрению ситуации на рынке труда.

"Число зарегистрированных безработных в центрах занятости составляет 532 тысячи человек, это почти на 33 тысячи меньше, чем в начале года. При этом на портале "Работа России" представлено 1,6 миллиона предложений соискателям, а уровень регистрируемой безработицы держится на отметке 0,7%", — сказала Голикова, слова которой приводятся в сообщении её секретариата.

Кроме того, продолжают действовать принятые ранее меры поддержки рынка труда — профессиональное обучение работников промышленных предприятий, организация общественных и временных работ, а также мероприятия по стимулированию работодателей к приёму на работу отдельных категорий граждан, уточнили в секретариате.

Численность работников в простое за неделю снизилась более чем на 3 тысячи человек и составляет 29 тысяч человек, что на 55 тысяч меньше чем в начале года, отмечается в сообщении. Кроме того, фиксируется снижение численности работающих неполное время, она сократилась до 39 тысячи человек, что на 37 тысяч меньше чем на начало года, добавили в секретариате.

При этом продолжается реализация дополнительных мер в регионах, направленных на обеспечение занятости. Как рассказал глава Минтруда России Антон Котяков, в регионах продолжается программа по субсидированию найма. Заявки на участие уже подали более 10 тысяч работодателей на 70 тысяч рабочих мест, трудоустроено уже почти 10 тысяч соискателей, подчеркнули в секретариате.