МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) России по итогам первого квартала 2023 года снизила перечисления в бюджет РФ на 35,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,288 триллиона рублей, следует из сообщения ведомства. В Минфине допустили всплески по расходам бюджета в 2023 году

"В первом квартале 2023 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 1 288,1 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Объем перечислений в бюджет в первом квартале 2022 года составил 1,984 триллиона рублей.

Как уточняет ФТС, в первом квартале 2023 года таможенными органами зарегистрировано более 900 тысяч деклараций на товары. "От общего количества зарегистрированных деклараций автоматически зарегистрировано 84,98%, от общего количества выпущенных деклараций автоматически выпущено 29,49%", — добавляют в ведомстве.

"В результате применения риск-ориентированной системы управления рисками доля деклараций на товары с таможенным досмотром от общего количества зарегистрированных деклараций составила 1,07% (0,23% – экспорт и 1,39% – импорт)", — говорится в сообщении.