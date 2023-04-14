МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Кабмин продолжит проводить ответственную бюджетную политику, власти рассчитывают выйти на параметры "бюджетных правил" уже к 2025 году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин призвал обеспечить стабильность финансовой системы

"Правительство продолжит проводить ответственную бюджетную политику. Подтверждением чему может служить снижение инфляции в годовом выражении, которое мы видим в начале этого года", — сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".

"Рассчитываем, что по мере завершения периода адаптации сможем уже в 25 году выйти на параметры "бюджетных правил", — добавил премьер.

Мишустин подчеркнул, что это позволит укрепить доверие к экономической политике на долгосрочную перспективу и устойчивость системы, а также обеспечить доступность частного кредита как источника для развития.