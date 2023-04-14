Минфин планирует выйти на сбалансированный бюджет в 2025 году
Силуанов сообщил о планах Минфина выйти на сбалансированный бюджет в 2025 году
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МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Минфин России сохраняет планы выхода на сбалансированный бюджет в 2025 году, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"В среднесрочной перспективе, по мере адаптации экономики, запланирована постепенная нормализация бюджетной политики с выходом к 2025 году на первичный баланс бюджета", — сказал министр, выступая на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития России.