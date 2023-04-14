МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Экономика РФ справилась с основными вызовами, неизбежный спад в 2022 году оказался умеренным, со второго полугодия вернулась траектория роста, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин призвал обеспечить стабильность финансовой системы

"С основными вызовами мы справились. Как я уже говорил во время отчета в Государственной думе, неизбежный спад оказался в прошлом году умеренным. Начиная со второго полугодия, нам удалось постепенно вернуть экономику на траекторию роста", — сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".

Мишустин отметил, что в итоге объем ВВП даже превысил уровень 2019 года.

"Наши результаты признают и зарубежные эксперты. Например, Международный валютный фонд на днях вновь улучшил прогноз по России", — добавил глава правительства.

Он поблагодарил Минфин и Минэкономразвития за их труд, отметив, что многие решения принимались буквально в режиме реального времени, это позволило нашей финансовой системе и экономике выстоять и продолжить развиваться, и в этом и большая заслуга министерств.