МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости добиться финансового суверенитета РФ и заверил, что мы это сделаем. Мишустин заявил о преодолении основных экономических вызовов

"Шаг за шагом мы должны добиться финансового суверенитета своей страны. И мы это сделаем", — сказал он на расширенном заседании коллегий Министерства финансов и Министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".

Глава правительства также добавил, что в планах опережающее развитие инфраструктуры, транспортной системы.

"Все это на сегодня в планах. Все это обеспечено финансами", — отметил премьер.

"Абсолютно уверен, что совместными усилиями нам удастся еще более укрепить устойчивость нашей экономики, нашей страны и добиться роста благосостояния наших людей, роста нашей экономики, устойчивости ее и достижения национальных целей развития", — заключил Мишустин.