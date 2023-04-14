МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что рост реальных денежных доходов населения будет достигнут.

"Фактически на сегодня повышение благосостояния людей — основная задача — решается. Потому что рост реальных денежных доходов на сегодняшний день будет. Я уверен в этом, он будет", — сказал он на расширенном заседании коллегий министерства финансов и министерства экономического развития "Основные результаты деятельности в 2022 году и задачи на 2023 год".