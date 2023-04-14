МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Минфин РФ не планирует вносить изменений в бюджет 2023 года, по-прежнему ожидает дефицит 2% ВВП, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. Минфин планирует выйти на сбалансированный бюджет в 2025 году

"Пока мы придерживаемся тех планов бюджетного дефицита, которые утверждены законом о бюджете, то есть 2% ВВП", — сказал он.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона (19,4% ВВП), а дефицит запланирован на уровне 2% ВВП.

Министр также добавил, что в текущем году парламент наделил правительство правом внесения изменений в параметры бюджета. "Инструмент определен — это комиссия, которая работает и состоит из представителей Государственной думы, Совета Федерации и правительства. Все необходимые правки в параметры бюджета мы вносим путем согласования в рамках этой комиссии изменений", — пояснил он. МЭР назвало главный фактор роста экономики в 2023 году

"Мы в этой части не планируем внесения изменений в глобальный закон о бюджете, но отдельные корректировки и отдельные изменения, связанные с приоритизацией расходов в текущем году идут и дальше будут проходить, поэтому это вопрос настройки в ходе исполнения бюджета", — сказал Силуанов, добавив, что весной и осенью "мы будем вносить изменения в так называемую бюджетную роспись путем согласования этих изменений с представителями верхней и нижней палаты парламента".

"В ходе бюджетного процесса — бюджетный год только начался, первый квартал прошел, не исключаю, что будут какие-то коррективы вноситься", — добавил министр.