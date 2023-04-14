МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. В пятницу вышел из печати "Вестник Банка России" № 31 /2427/. ЦБ отметил интерес российских банков к цифровому рублю

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 6242-У от 21.09.2022 "О порядке открытия банками /их филиалами/ мобильных офисов, порядке внесения сведений о них в Книгу государственной регистрации кредитных организаций, а также о перечне банковских операций, которые вправе осуществлять мобильный офис" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72792 от 29.03.2023, вступает в силу с 1.10.2023/;

— указание № 6275-У от 29.09.2022 "О порядке приведения в соответствие размера уставного капитала и величины собственных средств /капитала/ страховой организации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72869 от 4.04.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6291-У от 4.10.2022 "Об установлении дополнительных требований к перечню и срокам раскрытия аудиторской организацией, сведения о которой внесены Банком России в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке, информации о своей деятельности на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также требований к форме раскрытия такой информации и требований к перечню и форме раскрытия информации аудиторской организацией" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72849 от 3.04.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6334-У от 26.12.2022 "О порядке реализации Банком России полномочий, предусмотренных частью 3 статьи 16 Федерального закона от 2 августа 2019 года № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72937 от 7.04.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6372-У от 13.03.2023 "О признании не подлежащим применению приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 19 июля 2007 года № 07-83/пз-н "Об утверждении Положения о порядке и сроках раскрытия информации о составе и структуре акционеров /участников/ управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений на основании договора с негосударственным пенсионным фондом" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72907 от 6.04.2023, вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования/;

— указание № 6377-У от 15.03.2023 "О внесении изменений в Положение Банка России от 28 июня 2017 года № 590-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 72915 от 7.04.2023, вступает в силу со дня официального опубликования/;

— положение о Комитете финансового надзора Банка России от 06.04.2023 № КФН-2023;

— информационное письмо о действиях кредиторов при прекращении обязательств военнослужащего и /или/ членов его семьи по кредитному договору /договору займа/ № ИН-03-59/29 от 12.04.2023.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1.01.2023; объявления Банка России.