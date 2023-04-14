МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Несмотря на агрессивные повышения процентных ставок в течение года центральному банку США "не удалось достичь большого прогресса" в вопросе возвращения инфляции к целевому уровню 2%, поэтому нужно продолжить повышение ставок. Об этом в пятницу заявил управляющий Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер. В ФРС спрогнозировали начало "мягкой" рецессии к концу года

Важные индикаторы базовой инфляции "по сути колеблются в боковике, но явного падения нет", — отметил Уоллер.

Хотя он сказал, что все еще не ясно, приведет ли напряженность в банковском секторе к ужесточению условий кредитования и более сильному, чем необходимо замедлению экономики, наблюдаемая стабильность финансовых рынков показала, что ФРС была права, повысив процентные ставки на своем последнем заседании и сохранив акцент на борьбе с инфляцией.

"Необходимо продолжить ужесточение денежно-кредитной политики, а насколько сильно, будет зависеть от поступающих данных по инфляции, реальной экономике и степени ужесточения условий кредитования", — заявил Уоллер.

После краха Silicon Valley Bank 10 марта ФРС изучала финансовые и кредитные рынки на признаки распространения на них последствий этого события.

Похоже, что чрезвычайные меры, принятые с тех пор, "были успешны в обеспечении стабильности банковской системы", отметил Уоллер, чей вывод, судя по всему, разделяют большинство руководителей центрального банка США.

Это позволяет ФРС определять дальнейший курс денежно-кредитной политики, руководствуясь поведением экономики и инфляции, и поэтому на рынках ожидают очередного повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов в мае. В результате целевой диапазон ключевой ставки достигнет 5,00%-5,25%.

Уоллер сказал, что экономика и инфляция до сих пор демонстрировали больше устойчивости, чем он ожидал.

"Экономическое производство и занятость продолжают расти солидными темпами, а инфляция остается слишком высокой", — сказал он, добавив, что инвесторам не следует рассчитывать на понижение ставки в ближайшем будущем.

"Денежно-кредитная политика должна будет оставаться ограничительной продолжительное время, и это дольше, чем ожидают рынки", — предупредил он.