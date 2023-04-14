МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Оценка роста инвестиций в основной капитал на 0,5% в 2023 году является консервативной, российский бизнес обладает ресурсами для их интенсивного наращивания, прокомментировал РИА Новости главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. Инвестиции в России в 2022 году выросли на 4,6 процента

Ранее в пятницу представитель Минэкономразвития говорил, что инвестиции в основной капитал в 2023 году вырастут на 0,5% после роста на 4,6% в 2022 году.

"Минэкономразвития консервативно оценивает рост инвестиций в 0,5%. У российского бизнеса есть ресурсы для интенсивного роста инвестиций. Важно снизить предпринимательские риски. Так или иначе, российская экономика переходит в текущем году к росту", — сказал Клепач.

В пятницу министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что рост экономики в текущем году составит 1,2% вместо прогнозировавшегося ранее спада на 0,8%.

"Столь позитивные ожидания Минэкономразвития основываются, прежде всего, на сильном восстановлении потребительского спроса, которому будут способствовать рост денежных доходов населения и снижение нормы сбережений. Минэкономразвития рассчитывает на увеличение экспорта нефти, несмотря на санкции, и на восстановление ненефтегазового экспорта за счет переориентации поставок в дружественные и нейтральные страны", — прокомментировал Клепач.

Однако, по его словам, есть риски, что экспорт нефти и нефтепродуктов окажется ниже, а население предпочтет сберегать, а не тратить.

Министерство экономического развития также улучшило прогноз по инфляции — до 5,3% с 5,5%. Как рассчитывают в министерстве, поддержку экономике в текущем году окажет внутренний спрос, в том числе потребительский. Предполагается, что росту потребления будет способствовать рост реальных зарплат и реальных располагаемых доходов населения — на 5,4% и 3,4% соответственно. Что касается нефтегазового экспорта, то министерство прогнозирует его снижение в 2023 году на 6,7% в реальном выражении.