ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр — ПРАЙМ. Экономика Израиля стабильна, и страна учитывает риски, связанные с протестами против юридической реформы, об этом в совместном заявлении сообщили министр финансов страны Бецалель Смотрич и премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Премьер Израиля назвал условие для транзита саудовской нефти в Европу

"Экономика Израиля стабильна и прочна, и с Божьей помощью она останется такой. По своей природе острые политические споры приводят к протесту и могут создавать временную неопределенность. Это риски, которые учитываются в рамках экономических оценок Государства Израиль. Никакого ущерба израильской демократии и израильской экономике не будет", — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter аккаунте министра финансов.

В заявлении также говорится о том, что действующее правительство продолжит делать все для обеспечения стабильности, роста и процветания израильской экономики.

Накануне в пятницу ведущее рейтинговое агентство Moody's понизило экономический прогноз Израиля с позитивного на стабильный, сославшись на "ухудшение государственного управления" в стране на фоне многотысячных протестов против проведения судебной реформы правительства Нетаньяху, которые проходят в стране с начала января.