МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Личное состояние британского монарха Карла III оценивается в 600 миллионов фунтов стерлингов (около 745 миллионов долларов). При этом состояние его матери Елизаветы II в 2022 году составляло лишь 370 миллионов, передает Times. Исследование показало, на чем стали экономить британцы

"Король обладает личным состоянием в 600 миллионов фунтов стерлингов, что делает его богаче покойной королевы", — говорится в сообщении.

Как отмечается, действующий монарх смог накопить такую сумму благодаря доходам с герцогства Корнуолл, которые тогда еще принц Уэльский за 11 лет смог увеличить на 42,5 процента. По подсчетам издания, ежегодная прибыль от герцогства составляла 25,4 миллиона фунтов стерлингов (31 миллиона долларов).

Таким образом, с 2012 по 2022 год Карл III "заработал" 212,7 миллиона фунтов стерлингов (264 миллиона долларов), с которых он вдобавок уплачивал подоходный налог, хотя не был обязан это делать. В Великобритании появилась монета с замком Хогвартс

По данным Times, нынешний король Британии живет экономно, бережет электричество и носит одежду, которая была куплена много лет назад.

Принц Чарльз взошел на британский престол после смерти его матери королевы Елизаветы II 8 сентября 2022 года, взяв себе имя Карл III. Коронация должна состояться 6 мая.