МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 17 апреля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
11:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (март) -0,3% -0,3%
15:30 USD США — Индекс производственной активности NY Empire State (апрель) -24,6 -18
15:30 CAD Канада — Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги (февраль) 4,21 млрд канад.долл 6,28 млрд канад.долл
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (февраль) 2,4% -2%
16:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа    
16:30 EUR Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля    
18:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
23:00 USD Канада — Объём покупок долгосрочных ценных бумаг TIC (февраль) 31,9 млрд канад.долл  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB СИБУР Холдинг — ГОСА (реестр закрыт 24.03.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 28.04.2023) 14,15 (9м2021) — див-д 2021 9,2 (рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB ТНС энерго Воронеж — закрытие реестра для ГОСА (11.05.2023, в заочной форме, фин. див-ды 2022, реестр для выплаты — 22.05.2023) 3,940284 (ао, ап) — див-д 2021 3,8735 (1кв2022) + 43,6749131 (фин2022) (ао, ап) — див-д 2022
  RUB Роснефть — СД (отчет о реализации программы энергосбережения компании на 2022-2026)    