МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии в иностранной валюте на уровне "RD" (ограниченный дефолт), не представив прогноза, говорится в сообщении агентства. АКРА повысило рейтинг "Тинькофф Банка" до уровня "А+(RU)"

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте был сохранен на отметке "CCC", краткосрочные РДЭ Белоруссии в обеих валютах при этом также сохранены — на уровне "C". Рейтинг странового потолка остался на уровне "B-".

"Рейтинг Белоруссии отражает продолжающуюся выплату обязательств по еврооблигациям в долларах США в национальной валюте, что нарушает документацию, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах", — говорится в сообщении агентства.

В конце февраля минфин Белоруссии сообщил, что республика погасила еврооблигации Belarus-2023, а также осуществила выплату процентного дохода по евробондам Belarus-2023 и Belarus-2030 с перечислением средств на спецсчет в нацвалюте в госбанке — ОАО "АСБ Беларусбанк".

В конце октября президент республики Александр Лукашенко заявил, что в условиях международных санкций страна будет перечислять на спецсчета в белорусских рублях выплаты по госдолгу перед западными странами, несмотря на отказ "коллективного Запада" от такой схемы. Власти Белоруссии ранее заявили, что будут исполнять обязательства перед отдельными иностранными кредиторами в белорусских рублях.