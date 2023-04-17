МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Ключевые центральные банки, возможно, далеко продвинулись в повышении процентных ставок, надеясь задушить инфляцию, но пока далеко не ясно, каким будет эндшпиль, поскольку замедление роста цен оказалось более трудным делом, чем ожидалось, и аналитики предупреждают, что финансовые рыки могут не выдержать жестких условий кредитования. Экономист спрогнозировал, случится ли на наших глазах крах доллара

Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк и Банк Англии продолжают повышать ставки, и их руководители знают о неопределенностях вокруг своих прогнозов и о том, что они рискуют перестараться.

Вместе с тем все они чувствуют приближение пика процентных ставок в этом цикле ужесточения денежно-кредитной политики и очень надеются, что в течение года-двух инфляция будет устойчиво замедляться, а экономическая активность сильно не пострадает.

Некоторые экономисты скептично оценивают такие взгляды, полагая, что долговременный дефицит трудовых ресурсов, проблемы в цепях поставок и нестабильность финансовых рынков могут заставить центральные банки выбирать между более высокой и более продолжительной инфляцией и глубокой рецессией.

В условиях более фрагментированной мировой экономики в результате пандемии "следует ожидать новых шоков в цепях поставок, а в денежно-кредитной политике потребуются более серьезные компромиссы", сказала первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда Гита Гопинат на прошлой неделе.

Ее мнение разделают другие экономисты, которые полагают, что надежды трех ключевых центральных банков на относительно беззатратную дезинфляцию имеют шаткую основу.

По словам Гопинат, "в истории не было прецедента", когда высокую инфляцию удавалось подавить без роста безработицы.

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