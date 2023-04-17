МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Следует оказать поддержку научным разработкам в агропроме, так как это важно в том числе и для обеспечения продовольственной безопасности, правительство РФ расширяет возможности заключения специальных инвестиционных контрактов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами. Мишустин рассказал о дальнейшей помощи российским предприятиям

"Президент поставил задачу обеспечить комплексную масштабную систему поддержки перспективных научно-исследовательских и конструкторских разработок, и особенно это важно для производства именно критически важной продукции… Большой интерес к этому у нашего бизнеса — а это в первую очередь проекты в сельском хозяйстве. Сегодня все, что требуется для продовольственной безопасности, должно по максимуму создаваться в России", — сказал он.

По его словам, для данных целей кабмин расширил возможности заключения специальных инвестиционных контрактов. В перечень российских научных организаций, которые предоставляют инвесторам оценку уровня применяемых технологий, их актуальности и конкурентоспособности, войдут еще 10 структур из сфер пищевого и сельскохозяйственного машиностроения, а также биотехнологий, сообщил премьер. Силуанов заявил, что платеж с бизнеса не станет ежегодным

"Рассчитываем, что эти меры будут способствовать активному внедрению высокотехнологичных решений в агропроме, результатом чего станет наращивание объемов продовольствия как для российского рынка, так и на экспорт. Также повысится привлекательность инвестиций в наш агропромышленный комплекс, а значит, появится больше новых рабочих мест в наших регионах", – подчеркнул Мишустин.

Данное решение позволит предприятиям быстрее выходить на серийный выпуск высокотехнологичных товаров — масел, биодобавок, промышленных кислот, глицерина, ветеринарных вакцин, разлагаемого биопластика для упаковки.