НЬЮ-ДЕЛИ, 17 апр — ПРАЙМ. Между Индией и Россией есть торговый дисбаланс и его требуется срочно устранить, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в ходе встречи по бизнес-диалогу, приуроченному к 24-ому заседанию межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству. В Индии обнаружили редчайший алмаз-матрешку

"Нам нужно очень срочно работать вместе с нашими российскими друзьями над тем, как устранить дисбаланс. И устранение этого дисбаланса на самом деле означает устранение препятствий, будь то доступ к рынкам, будь то нетарифные барьеры, связаны ли они с платежами или с логистикой", — сказал он.

Ранее в понедельник он сообщил, что товарооборот между Россией и Индией по итогам 11 месяцев 2022-23 финансового года составил около 45 миллиардов долларов, ожидается, что он будет продолжать расти.

Глава МИД Индии отметил, что будущее экономического сотрудничества Индии и России требует готовности и способности предложить решения, которые позволят преодолеть препятствия.

Кроме того, Джайшанкар добавил, что помимо традиционного экспорта фармацевтических препаратов и органических химикатов, у Индии есть возможности поставлять в Россию продукты питания, одежду, автозапчасти, электронные компоненты и медицинские устройства. Мантуров отметил важность расширения авиасообщения России и Индии

"Помимо традиционного экспорта фармацевтических препаратов и органических химикатов, очевидно, есть возможности в области автозапчастей, электронных товаров и компонентов, а также медицинских устройств, высокоэффективных солнечных фотоэлектрических модулей, текстильной одежды, бытовой техники, кожи, керамики. Я также хотел бы выделить продукты питания и сельскохозяйственные продукты", — сказал он на встрече бизнес-диалога, приуроченного к 24-ому заседанию межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Джайшанкар также напомнил об инициативе "Делай в Индии", направленной на расширение производственных мощностей.

"Мы полны решимости сделать Индию крупным мировым производственным центром. В Индии будет больше производства, и не только для нашего собственного роста, но и потому, что мы считаем, что во времена глобальной нестабильности мировой экономике требуется более устойчивый и надежный набор цепочек поставок", — отметил он.

"Один из важных уроков COVID-19 заключается в том, как снизить риски для мировой экономики, имея гораздо больше вариантов производства. И очевидно, что сегодня наша стратегия состоит в том, чтобы позиционировать себя как крупного производителя, как более крупного трейдера, как более сильного поставщика услуг. И я думаю, это должно быть интересно нашим русским друзьям", — заключил глава МИД Индии.