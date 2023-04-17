МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Страны Запада могут втянуть Москву в новый конфликт из-за того, что Украина проигрывает России, заявил YouTube-каналу Red Pilled TV экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. Турки поставили на место "глупого" министра обороны Украины

"Они хотят, чтобы грузины открыли второй фронт. Украина проигрывает конфликт, и поэтому в отчаянии им необходимо, чтобы грузины пожертвовали своей страной ради помощи украинцам",

— сказал бывший военный.

Запад, по словам Риттера, желает, чтобы Грузия напала на Абхазию, а затем Россия вступила в новый конфликт, который заставит Москву сместить фокус с Украины. Однако, как полагает Риттер, у Тбилиси нет никаких шансов.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Запад пытается создать "второй фронт" в Грузии.