МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Словакия приостановит ввоз зерна и некоторых других продуктов с Украины, заявил в понедельник словацкий премьер-министр Эдуард Хегер. Украина возобновила поставки электроэнергии в Словакию

"Словакия временно приостановит импорт зерна и других определенных продуктов с Украины. Сегодня по этой теме будет проведено заседание рабочей группы", — написал он на своей странице в Facebook*.

В воскресенье глава партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо призывал власти страны запретить ввоз зерна с Украины. Он заявлял, что сделать это необходимо немедленно, потому что фермеры Словакии "уже давно кричат о помощи".

Ранее Словакия предложила запустить механизм в рамках ЕС, который бы мог помочь Украине покупать собственную пшеницу, чтобы она не попадала на европейский рынок. Словацкий министр сельского хозяйства Самуэл Влчан заявлял, что данное предложение поддержали Польша, Венгрия, Чехия, Болгария и Румыния.

Министерство сельского хозяйства Словакии также сообщало, что не рекомендует ввоз украинского зерна и продуктов из него после обнаружения в одной из партий пестицида, который может негативно повлиять на здоровье людей. Речь в частности идет о партии в 1,5 тысячи тонн пшеницы, о проверке которой сообщалось ранее. Был также введен строгий запрет на обработку и выведение на рынок уже имеющегося украинского зерна и муки из него. Минсельхоз также заявил, что будут взяты пробы со всех партий зерна и муки, которые были ввезены в Словакию с Украины. Американский разведчик рассказал, что Запад сделает с Россией из-за Украины

В начале апреля Словакия усилила контроль за качеством и транзитом зерновых культур, которые ввозятся с Украины, для защиты своего рынка. Минсельхоз Словакии сообщал, что представители финансовой службы на границе теперь будут ставить пломбы на все партии зерновых культур, которые идут транзитом в другие страны через территорию Словакии. Предназначенные для Словакии партии, будут проходить проверку на содержание пестицидов и других веществ.

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

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