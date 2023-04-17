МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Перспективы "зерновой сделки" являются не столь радужными, ситуация с исполнением условий второй части соглашения не имеет тенденции к улучшению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Словакия приостановит импорт украинского зерна и других продуктов

"Они по-прежнему не столь радужные. К сожалению, ситуация с исправлением положения дел по второй части этих договоренностей по-прежнему не имеет тенденции к улучшению", — пояснил он, говоря о перспективах истекающей "зерновой сделки".

Офис генсека ООН Антониу Гутерреша ранее разослал письма странам-участницам зерновой сделки, в которых выразил обеспокоенность наблюдающейся в последнее время пробуксовкой данного соглашения.