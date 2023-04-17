МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Десять государств Европы столкнулись с уменьшением возможностей и снижением политической воли в вопросе оказания военной помощи Киеву, пишет американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы. Названы потери венгерских аграриев из-за украинского зерна

Издание сослалось на просочившуюся в Сеть таблицу, в которой указаны страны и отмечены их возможности по оказанию летальной помощи Украине в будущем, а также наличие "политической воли" это делать.

В опубликованной таблице, Бельгия, Болгария, Дания, Греция, Люксембург, Латвия, Португалия, Румыния, Словакия и Словения отмечены как страны со "снижающейся политической волей и возможностями" по оказанию военной помощи Украине.

Newsweek отметил, что документ основан на отчетах атташе по вопросам обороны США в зарубежных столицах.