МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. США со своими союзники размышляют, как сократить экономические отношения с Китаем из-за опасений возникновения конфликта или новой пандемии, сообщила газета Wall Street Journal. American Thinker раскрыл истинный масштаб коррупции на Украине

Издание отмечает, что Вашингтон и его союзники намерены решить, "как сократить свои экономические отношения с Китаем, пытаясь ограничить связи в определенных секторах, которые они считают стратегическими". При этом журналисты считают, что специальная военная операция России на Украине изменила отношение Запада к своей стратегии в отношении Китая.

Ссылаясь на высокопоставленных западных экономических чиновников, газета сообщила, что страны G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — все больше волнуются за то, что Китай "в случае конфликта или новой пандемии" может перекрыть ключевой экспорт, будучи ведущим поставщиком ряда товаров.

При этом "Большая семерка" хочет избежать политики "разорения соседа", которая привела бы к подрыву глобального экономического роста, говорится в статье. Согласно изданию, из всех стран "Большой семерки" наиболее активно на переориентации мировой экономики с Китая выступает администрация США.