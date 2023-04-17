БЕРЛИН, 17 апр — ПРАЙМ. Пекин предпринимает попытки по изменению "действующих правил" в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), Западу следует помогать партнерам их этой части мира, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Financial Times объяснила, почему Китай отказывается принимать Блинкена

По ее словам а АТР многие страны-партнеры Запада уже сегодня вплотную сталкиваются с тем, как Китай "по нарастающей желает заменить действующие общие обязательные правила на свои собственные". По ее мнению Пекин подкрепляет свои действия "утверждениями, что будто бы никаких правил не существует, хотя сами ратифицировали эти договоры".

В качестве примеров Бербок привела наведение лазера военного назначения на филиппинский патрульный катер в феврале и создание Китаем насыпных искусственных островов.

"Наши партнеры должны на нас рассчитывать. Это относится в особенности и к индо-тихоокеанской области — одному или даже чуть ли не самому главному региону, в котором решится будущее очертание интернационального порядка в XXI веке", — заявила глава немецкого МИД на встрече глав МИД G7 на японском курорте Каруидзава издание Welt.