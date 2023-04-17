МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Украина покрывает свои расходы благодаря помощи Запада, но она рано или поздно закончится, а Киеву придется самостоятельно решать свои проблемы, пишет газета украинская газета "Вести". American Thinker раскрыл истинный масштаб коррупции на Украине

Издание напомнило слова главы Минфина США Джанет Йеллен о том, что у Украины есть материальная помощь до конца года, а что будет дальше чиновница не уточнила, добавив, что партнеры найдут деньги для страны. Кроме того, в конце марта МВФ утвердил еще одну программу финансирования Киева на 15,6 миллиарда долларов на четыре года.

По подсчетам газеты, больше всего оказывают поддержку США: военная помощь обходится им в 28 миллиардов долларов, а финансовая и гуманитарная — в 16 и десять миллиардов.

Далее в списке идет Британия, Германия, Польша.

"Абсолютно все невоенные затраты страны сегодня покрывают западные партнеры. Это социалка — медицина, образование, а также обслуживание долга. Траншами Украина получает порядка 45 процентов от всех западной помощи. И в основном — это безвозмездные деньги от США. Остальное — кредиты на 35 лет со льготным периодом", — пояснил глава комитета Рады по вопросом финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. При этом госдолг Украины на 31 января составляет 116,44 миллиарда доллара. Евросоюз не намерен наказывать Польшу из-за украинского зерна

По прогнозам МВФ, если конфликт не завершится в течение полутора лет, то украинцам придется готовиться к серьезном росту цен. В этом году инфляция составит 20 процентов, а в 2024 году — 12,5 процента, и это на фоне просадки зарплат.

"Если сегодня нам активно помогают западные партнеры, по факту они взяли на себя все социальные выплаты, то после конфликта они нам скажут — до свидания, теперь как-то справляйтесь сами", — заявил экономист Олег Пендзин.

Экономист Данил Монин отметил, что сейчас отсутствует план Маршалла, а восстанавливаться страна будет за свой счет с ростом долгов.

"Что, собственно, формирует серую зону с потерей десять — 15 миллионов населения. По прямым инвестициям — 75 миллиардов за десять лет. И при общих потерях в оцененных 411 миллиардов долларов", — пояснил он.

Кроме того, Киев рассчитывает получить еще около ста миллиардов арестованных по всему миру российских активов, однако ясности с этими средствами нет.