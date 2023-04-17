МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Китаем развивается, однако есть несколько барьеров — информационный и финансовый, необходимо больше узнавать друг о друге и выстраивать новую архитектуру валютно-финансовых отношений, заявил член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев. Запад ищет пути сокращения экономических связей с Китаем, пишет WSJ

"Объем товарооборота с Китаем устойчиво растет", — сказал он в ходе работы "Китайско-российского форума торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества 2023". По его словам, ожидается, что показатель в 2023 году вырастет на треть. По итогам 2022 года товарооборот между РФ и Китаем вырос на 29,3% и составил рекордные 190,271 миллиарда долларов.

Но рост торговли, по его словам, — это только первый, самый простой этап. "Надо развивать кооперационные связи, расширять взаимодействие", — заметил Глазьев. Однако на пути дальнейшего торгово-экономического сотрудничества, считает он, лежат два барьера.

"Барьер первый, который сегодня сдерживает развитие наших отношений – это информационный барьер. Мы хорошо знаем китайские товары, но возможности предприятий пока для нас мало известны. У нас нет доступа к базам данных по китайским предприятиям, и китайские предприятия мало знают возможности российских партнеров", — подчеркнул он.

Вторым барьером, по его словам, являются финансы. "Второе узкое место связано с тем, что рухнула мировая финансовая система, в основе которой были доллар и другие валюты МВФ", — сказал он.

"Нам сегодня приходится выстраивать принципиально новую архитектуру валютно-финансовых отношений. Нам нужно переходить на национальные валюты. И это — предмет работы наших центральных банков, которые открыты друг для друга", — заключил Глазьев.