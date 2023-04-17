МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Читатели китайской газеты "Гуанча" остались недовольны визитом главы МИД Германии Аннелены в Пекин. Китай хочет отменить действующие в Азии правила, заявила глава МИД Германии

Она посетила Китай после президента Франции Эммануэля Макрона и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

"Бербок похожа на интернет-знаменитость, которая приехала в Китай, чтобы поднять себе просмотры", — написал пользователь сайта.

"Эта женщина была приглашена? Или напросилась в гости?" — задались вопросом в обсуждении.

"Мы впустили Бербок в страну главным образом для того, чтобы позволить ей расширить кругозор. Она никогда до этого даже не была в Китае, а несла такую чушь", — заметил еще один комментатор. Financial Times объяснила, почему Китай отказывается принимать Блинкена

"Раздробленность немецкой политики — вот что нужно Америке. Бербок, глава МИД, и министр экономики Германии склоняются к Соединенным Штатам", — добавил четвертый.

"Такой невежественный, высокомерный и глупый политик в Китае не мог бы стать даже окружным судьей", — присоединился к дискуссии еще один читатель.

"Смотрю я на эту дипломатию ценностей и думаю, что Германия совсем недолго простоит", — сказал Quentin1239.

"Бербок приехала не для того, чтобы совершать что-то значимое. Просто когда Шольц посетил Китай в ноябре прошлого года, она не захотела приезжать в качестве простого министра иностранных дел", — посчитал один из юзеров.