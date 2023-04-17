МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Годовая инфляция в РФ еще снизится в апреле, в дальнейшем вновь существенно ускорится, следует из материалов Банка России. Россия и Индия могут создать перестраховочную компанией для поставок нефти

"В апреле показатель годовой инфляции еще снизится из‑за выхода из окна расчета прироста апреля 2022 года. В последующие месяцы, напротив, из расчета годовой инфляции будут постепенно выходить низкие значения месячных приростов второй половины 2022 года, а текущий рост цен будет более существенным. Соответственно, показатель годовой инфляции будет повышаться", — сообщил регулятор.

По прогнозу Банка России, в базовом сценарии с учетом проводимой денежно‑ кредитной политики годовая инфляция составит 5–7% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.