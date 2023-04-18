ПЕКИН, 18 апр — ПРАЙМ. Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая в I квартале 2023 года на фоне восстановления экономики после пандемии вырос на 4,5%, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического бюро Китая. Глава ВТО назвала виновных в скором крахе мировой экономики

"Согласно предварительным данным, ВВП Китая в первом квартале 2023 года составил 28,499 триллиона юаней (4,14 триллиона долларов), рост в годовом выражении — 4,5%", — говорится в докладе ведомства.

Согласно официальному прогнозу, в 2023 году рост ВВП Китая составит примерно в 5%. При этом эксперты более оптимистичны в отношении экономического развития страны. Так, бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин заявила РИА Новости, что темпы роста экономики КНР вполне могут составить 6%. По ее словам, правительство не захотело называть слишком большую цифру, а указало в прогнозе 5%, так как в прошлом году прогнозировавшихся показателей достичь не удалось.

ВВП Китая по итогам 2022 года на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза, составлявшего примерно 5,5%. Объем ВВП составил 121,02 триллиона юаней (17,95 триллиона долларов).

ДОХОДЫ

Располагаемый доход на душу населения в Китае по итогам первого квартала 2023 года составил 10 870 юаней (1,58 тысячи долларов), номинальный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 5,1%.

"В первом квартале реальный располагаемый доход на душу населения достиг 10 870 юаней, номинальный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5,1% реальный рост с учетом ценового фактора — 3,8%", — говорится в докладе ведомства.

Доход на душу населения в городах составил 14 388 юаня (2,09 тысячи долларов), номинальный рост 4,0%, реальный рост с учетом ценового фактора — 2,7%, при этом располагаемый доход на душу населения сельских жителей составил 6 131 юаня (892 доллара), номинальный рост – 6,1%, реальный – 4,8%.

Власти Китая в октябре 2020 года поставили цель к 2035 году довести ВВП на душу населения до уровня среднеразвитых стран. К среднеразвитым странам, к примеру, относятся Испания, Греция, Португалия. По данным Всемирного банка, по состоянию на 2018 год ВВП на душу населения в Китае с его почти полуторамиллиардным населением составлял 9770,85 доллара, в Испании тогда показатель был 30 370,89 доллара, в Португалии – 23 407,91 доллара, а в Греции – 20 324,25 доллара.

БЕЗРАБОТИЦА

Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам первого квартала 2023 года составил 5,5%.

"В первом квартале (2023 года – ред.) уровень зарегистрированной городской безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,5%", — говорится в докладе ведомства.

Уточняется, что уровень безработицы среди населения возрастных групп от 16 до 24 лет и от 25 до 59 лет составил 19,6% и 4,3% соответственно.

Отдельно в марте 2023 года уровень зарегистрированной безработицы в городах Китая составил 5,3%, что на 0,3% ниже, чем в феврале.

По итогам первых трех месяцев года число сельских трудовых мигрантов, которые приезжают в города в поисках работы, достигло 181,9 миллиона человек.

Согласно целям работы правительства, указанным в документе, опубликованном на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), уровень безработицы к концу 2023 года составит около 5,5%, будет создано около 12 миллионов новых рабочих мест.

В 2022 году в Китае было создано 12,06 миллиона рабочих мест, что превысило целевой показатель в 11 миллионов. Государственное статистическое бюро КНР по итогам 2022 года не обнародовало точную цифру по безработице за весь год, но учитывая, что средний уровень безработицы за 11 месяцев, согласно опубликованным ранее данным, составил 5,6%, а в декабре – 5,5%, можно сказать, что показатель совпал с официальным прогнозом в 5,5%.