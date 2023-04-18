ТОКИО, 18 апр — ПРАЙМ. Новое повышение цен на продовольственные товары в Японии за первые 8 месяцев 2023 года может затронуть свыше 20 тысяч видов товаров, свидетельствует последние данные научно-исследовательского центра Teikoku Databank. В Польше напророчили мировую экономическую катастрофу в ближайшие месяцы

В частности, в период с января по март включительно повышение цен затронуло в общей сложности 9 667 наименований продукции, в апреле-мае затронет 5 909, а в июне-августе – 4 427.

Рост цен затронет замороженные продукты, соусы, импортные вина и виски, сласти.

В 2022 году в период с января по декабрь включительно рост цен затронул 25 768 наименований продукции.