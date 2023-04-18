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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230418/840401319.html
Страны G7 продолжат блокировать обход санкций Россией
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Страны "большййо семерки" будут продолжать совместную работу, нацеленную на предотвращение Россией обхода введенных против нее санкций. Об этом говорится в заявлении глав... ПРАЙМ, 18.04.2023
экономика, новости, санкции, россия, g7, блокировка активов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Страны "большййо семерки" будут продолжать совместную работу, нацеленную на предотвращение Россией обхода введенных против нее санкций.
Об этом говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств стран G7 по итогам переговоров.
Также "большая семерка" намерена продолжить сотрудничать по вопросу заморозки российских активов вплоть до разрешения конфликта на Украине.