МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Страны "большййо семерки" будут продолжать совместную работу, нацеленную на предотвращение Россией обхода введенных против нее санкций.

Об этом говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств стран G7 по итогам переговоров.

Также "большая семерка" намерена продолжить сотрудничать по вопросу заморозки российских активов вплоть до разрешения конфликта на Украине.