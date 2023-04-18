МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в декабре-феврале осталась на уровне 3,7%, полагают опрошенные порталом DailyFX аналитики. СМИ: британские пабы вынуждены закрываться из-за расходов на энергию

Соответствующие данные Бюро национальной статистики (ONS) страны опубликует во вторник, 18 апреля, в 9.00 мск.

В 12.00 мск Центр исследований экономики Европы (ZEW) опубликует данные об индексе доверия инвесторов к экономике Германии. Аналитики прогнозируют, что показатель в апреле увеличился до 15,3 пункта с 13 пунктов месяцем ранее.

В 15.30 мск минторг США сообщит о числе новостроек в стране. Аналитики предполагают, что количество новых домов в стране, строительство которых было начато в марте, сократилось до 1,4 миллиона с 1,45 миллиона в феврале.