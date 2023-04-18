ПЕКИН, 18 апр — ПРАЙМ. База для восстановления китайской экономики все еще нуждается в укреплении на фоне сложной международной обстановки, заявил на пресс-конференции во вторник официальный представитель государственного статистического управления Китая Фу Линхуэй. Китай хочет отменить действующие в Азии правила, заявила глава МИД Германии

"Сейчас сложилась довольно сложная международная обстановка, очевидно замедление роста мировой экономики, очень много факторов нестабильности и неопределенности", — сказал Фу Линхуэй.

По его словам, экономика Китая восстанавливается, но недостаток спроса по-прежнему очевидно сдерживает восстановление.

"Заметны некоторые структурные проблемы, база для (экономического) восстановления все еще нуждается в укреплении", — сказал Фу Линхуэй.

Ранее во вторник государственное статистическое бюро Китая обнародовало данные, согласно которым ВВП Китая в первом квартале 2023 года составил 28,499 триллиона юаней (4,14 триллиона долларов), рост в годовом выражении — 4,5%. Китайцы высмеяли Бербок после ее визита в Пекин

Согласно плану на 2023 год, китайские власти прогнозируют рост ВВП примерно в 5%. При этом эксперты более оптимистичны в отношении экономического развития страны, так, бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин заявила РИА Новости, что темпы роста китайской экономики вполне могут составить 6%. По ее словам, нынешнее правительство не захотело называть слишком большую цифру, а указало в прогнозе 5%, так как в прошлом году прогнозировавшихся показателей достичь не удалось.

ВВП Китая по итогам 2022 года на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза в примерно 5,5%. Объем ВВП составил 121,02 триллиона юаней (17,95 триллиона долларов).