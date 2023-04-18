МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Великобритании в декабре-феврале вырос до 3,8% с 3,7% в ноябре-январе, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. Замглавы Минцифры заявил о росте зарплат IT-специалистов в 2022 году

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали сохранения показателя на уровне 3,7%.