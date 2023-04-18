МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Польша, введя запрет на импорт сельхозпродукции из Украины, может нарушить положение двух международных торговых соглашений и получить за это штраф, пишет Interia со ссылкой на

профессора Артура Новак-Фара. СМИ предвещает Украине новый госпереворот

Варшава, как отмечается, не согласовала свое решение ни с Еврокомиссией, ни с правительством Украины. А Брюссель и вовсе узнал об этом из СМИ. Действия Польши могут повлечь за собой множество последствий. Так, она нарушила постановления, которые регулируются соглашением DCFTA между ЕС и Украиной о постепенной отмене таможенных пошлин и барьеров между странами ЕС и Киевом. Еще один документ: постановление Евросоюза от 2022 года, в котором отменяются все меры торговой защиты между союзом и Украиной.

"Торговая политика, включая возможные запреты, является исключительной компетенцией Евросоюза", — заявил Новак-Фар, подчеркнув, что документ от 2022 года предусматривает возможность отказаться от положений. Но решение должны принимать европейские органы. Кроме того, исключения должны соответствовать нормам европейских законов.

Кроме того, польские и украинские предприниматели могут подать на Варшаву в суд, пытаясь оспорить решение. Евросоюз не намерен наказывать Польшу из-за украинского зерна

"Действия Европейской комиссии могут закончиться возбуждением дела в Европейском суде и последующими наказаниями для нашей страны", — заключил Новак-Фар.

В субботу Польша ввела запрет на импорт украинских продуктов животного и растительного происхождения. Аналогичное решение приняла и Венгрия. В понедельник к ним присоединилась и Словакия.