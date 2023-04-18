МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Отток украинцев за рубеж грозит превращением страны в беднейшее государство мира, считает экс-премьер-министр Украины Николай Азаров. СМИ предвещает Украине новый госпереворот

Бывший председатель украинского правительства отметил, что миграция граждан усилилась на фоне мобилизации. Молодежь, подчеркнул Азаров, продолжит покидать страну.

"Это чревато тем, что экономика страны, которая сейчас переживает не самые лучшие времена, полностью обвалится, и Украина станет одной из беднейших стран не только Европы, но и мира", — заключил он.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) к 31 января 2023 года в европейских странах зарегистрировались свыше 4,8 миллиона беженцев с Украины, всего в регион прибыло около 8,046 миллиона человек.