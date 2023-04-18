МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Правительство России уверило основные направления развития информсистемы "Одно окно" в сфере внешней торговли на 2023-2024 годы, распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство поддержало законопроект о единых выплатах участникам СВО

"Разработка единого каталога услуг и мер поддержки в сфере внешнеторговой деятельности, формирование реестра экспортёров и импортёров и создание комфортных условий для их взаимодействия с органами власти — эти и другие мероприятия предусмотрены в рамках развития информационной системы "Одно окно" в сфере внешней торговли в 2023–2024 годах", — сказано в сообщении.

"Одно окно" является комплексной цифровой системой, она была запущена на базе платформы "Мой экспорт" в 2020 году. "Одно окно" обеспечивает бизнесу онлайн-доступ к государственным и другим услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сейчас в системе функционирует более 80 сервисов, в том числе — предоставление мер государственной поддержки, получение лицензий и разрешительных документов на экспорт.

Главная задача распоряжения — упрощение получения и доступности услуг для экспортёров и импортёров, которые теперь также смогут пользоваться сервисами платформы, а координировать развитие системы будет Минэкономразвития РФ и Российский экспортный центр — её оператор, уточняет пресс-служба. Правительство предложило изменить расчет экспортной пошлины на нефть

В рамках развития системы "Одно окно" предусмотрено формирование единого полного перечня услуг и мер поддержки в сфере внешнеторговой деятельности на федеральном и региональном уровнях, интеграция системы с информационными системами органов государственной власти и организаций и создание нормативно-правовой и технологической основы для быстрого и удобного формата взаимодействия предпринимателей с ведомствами, в том числе при рассмотрении обращений, добавили там.

Кроме того, для дальнейшего развития системы предусмотрено создание единого реестра участников внешнеторговой деятельности, что позволит власти более эффективно оказывать поддержку экспортёрам и импортёрам и "проводить качественный мониторинг активности бизнеса".