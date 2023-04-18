МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Страны БРИКС опережают страны Группы семи (G7) по общему вкладу в рост мировой экономики с 2020 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ). Страны G7 призвали Россию не ограничивать срок "зерновой сделки"

Более того, эта тенденция может продолжиться — как показывает график Блумберга, страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) обеспечат 32,1% роста мировой экономики в текущем году, а в 2028 году их вклад составит 33,6%. А страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) обеспечат 29,9% в 2023 году, а в 2028 — 27,8%.

Также, по данным МВФ, которые приводит агентство, в ближайшие пять лет Китай будет вносить наибольший вклад в глобальный экономический рост, причем его доля будет вдвое больше, чем у США.

Ожидается, что доля Китая в росте мирового валового внутреннего продукта составит 22,6% от общего роста мировой экономики до 2028 года, согласно расчетам агентства. Далее следует Индия — 12,9%, а США обеспечат 11,3%.