МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в апреле упал до 4,1 пункта с 13 пунктов в марте, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). В Германии отметили рост цен на газ для потребителей на 16 процентов

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали, что индикатор вырастет до 15,3 пункта.

"Это означает, что в ближайшие шесть месяцев не следует ожидать значительного улучшения экономической ситуации", — говорится в докладе.

Однако индекс текущих экономических условий в стране вырос до минус 32,5 пункта с минус 46,5 пункта. Аналитики прогнозировали, что показатель составит минус 40 пунктов.

А индекс экономических ожиданий в еврозоне, по данным организации, снизился до 6,4 пункта с 10 пунктов месяцем ранее.