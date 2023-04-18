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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230418/840405325.html
Песков оценил участие зарубежных лидеров в ПМЭФ
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Определенные наработки появились в работе с гостями Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее... ПРАЙМ, 18.04.2023
экономика, новости, россия, дмитрий песков, пмэф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Определенные наработки появились в работе с гостями Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее министр иностранных дел Бразилии Мауру Виэйра сообщал о приглашении Владимиром Путиным Луиса Инасиу Лулу да Силвы посетить форум в 2023 году.
"Есть определенные наработки, сейчас верстается программа и ведется работа с гостями", — ответил Песков на соответствующий вопрос.
Он добавил, что проинформирует об окончании работы.