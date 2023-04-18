МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Определенные наработки появились в работе с гостями Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Названы главные темы для обсуждения на ПМЭФ-2023

Ранее министр иностранных дел Бразилии Мауру Виэйра сообщал о приглашении Владимиром Путиным Луиса Инасиу Лулу да Силвы посетить форум в 2023 году.

"Есть определенные наработки, сейчас верстается программа и ведется работа с гостями", — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Он добавил, что проинформирует об окончании работы.