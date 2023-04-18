НЬЮ-ДЕЛИ, 18 апр — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Индией в 2022 году вырос в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составил более 35 миллиардов долларов, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. В ЕЭК оценили рост товарооборота России и Китая

"Товарооборот между нашими странами в прошлом году увеличился более чем в 2,5 раза и превысил 35 миллиардов долларов", — сказал он.

"В основном, конечно, это происходит за счет поставки наших энергоносителей и минеральных удобрений в Индию. Индийские коллеги тоже наращивают объем поставок своей продукции…", — отметил Мантуров.

Также ведется работа по созданию комфортных условий для взаиморасчетов в национальных валютах, добавил вице-премьер.