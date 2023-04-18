МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Венгрия из-за своей поддержки России рискует стать следующей целью США, пишет обозреватель The American Conservative Сохраб Ахмари. Венгрии спрогнозировали рецессию из-за антироссийских санкций

Сейчас Белый дом пытается надавить на венгерские власти при помощи экономических и политических инструментов: например, Вашингтон ввел санкции против базирующегося в Будапеште Международного инвестиционного банка.

Кроме того, США хотят ввести меры против людей из окружения премьера Венгрии Виктора Орбана, обвинив их в коррупции, нарушении свободы прессы и политизированности судов.

""Настоящее преступление Венгрии состоит в том, что она придерживается причудливой веры в то, что страны имеют право действовать как независимые, суверенные нации; что, возможно, Европе не стоит разжигать потенциальную ядерную конфронтацию с Россией; что конфликт, подобный украинскому, лучше всего рассматривать через реалистичную геополитическую призму, а не через идеологическую, противопоставляющую "свободу" "несвободе", — заметил с иронией обозреватель.

По словам Ахмари, Вашингтон хочет исключить любое малейшее отклонение от американской однополярной гегемонии.