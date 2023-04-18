МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. МИД России вызвал послов США, Великобритании и Канады, сообщило ведомство. Страны G7 продолжат блокировать обход санкций Россией

"В связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, в МИД вызваны послы США, Британии и Канады", — сказали в МИД и при этом не добавили каких-либо деталей.