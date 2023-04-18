2023-04-18T14:22:07+03:00
2023-04-18T14:22:07+03:00
2023-04-18T14:22:07+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230418/840406357.html
МИД вызвал послов США, Великобритании и Канады
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. МИД России вызвал послов США, Великобритании и Канады, сообщило ведомство. "В связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей... ПРАЙМ, 18.04.2023
экономика, новости, россия, мид рф, сша, великобритания, канада, послы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. МИД России вызвал послов США, Великобритании и Канады, сообщило ведомство.
"В связи с грубым вмешательством во внутренние дела России и деятельностью, не соответствующей дипломатическому статусу, в МИД вызваны послы США, Британии и Канады", — сказали в МИД и при этом не добавили каких-либо деталей.