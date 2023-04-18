Мишустин отметил активное развитие строительной отрасли в России
Мишустин отметил активное развитие строительной отрасли в России несмотря на санкции
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Строительная отрасль в России активно развивается, несмотря на санкции, в 2022 году были достигнуты рекордные показатели по объему ввода жилья, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Строительная отрасль активно развивается, несмотря на санкционное давление и другие внешние факторы. Объем работы за последние три года здесь вырос почти на 15%, в 2022 году были достигнуты рекордные показатели по вводу жилья. В результате свыше 3,5 миллиона семей смогли улучшить свои жилищные условия", — сказал Мишустин в ходе стратегической сессии "Опережающее развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры".
Он отметил, что по поручению главы государства продолжают реализовываться льготные ипотечные программы.
"Они должны поддержать и наших людей, и отрасль, важно принять все необходимы меры для того, чтобы сохранить набранный ритм", — подчеркнул глава кабмина.