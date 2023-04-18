ВЛАДИВОСТОК, 18 апр — ПРАЙМ. Итоги первого квартала указывают на то, что динамика ВВП РФ в 2023 году может оказаться в оптимистичной части прогноза Банка России, согласно которому экономика страны может как снизиться, так и вырасти на 1%, заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин. Страны БРИКС опережают G7 по вкладу в рост мировой экономики, сообщили СМИ

"Наш прогноз, который был опубликован в феврале (мы обновляем прогноз раз в квартал), на этот год предполагает динамику ВВП в диапазоне от минус 1 до плюс 1% к прошлому году. Но я сразу скажу, что первый квартал (те оперативные данные, которые мы имеем) указывает на то, что в целом ситуация складывается скорее в более оптимистичной части этого диапазона", — заявил он в эфире подкаста Первого канала "Легкие деньги".

В минувшую пятницу глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что ВВП России в 2023 году вырастет на 1,2% после снижения на 2,1% в 2022 году.

Ранее в апреле глава регулятора Эльвира Набиуллина указала, что ЦБ на апрельском заседании уточнит макропрогноз. Согласно февральскому прогнозу регулятора, инфляция в стране по итогам года будет на уровне 5-7%, а ВВП может как показать снижение, так и рост на 1%.