МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Реальные доходы населения в Великобритании продолжают самое быстрое за десять лет падение на фоне несоразмерной инфляции повышений зарплат, сообщает во вторник Национальная статистическая служба Великобритании (НССВ). СМИ: первая леди Британии потеряла более 60 миллионов долларов за день

К февралю 2023 года с учетом инфляции реальные средние недельные доходы населения упали на 3% для зарплат с надбавками и на 2,3% процента для "голых" окладов по сравнению с декабрем 2022 года. Это самое крупное падение реальных средних недельных доходов с 2009 года, когда в период с февраля по апрель они сократились на 4,5%, сообщает НССВ.

В аналогичный период с декабря 2022 года по февраль 2023 года номинальные средние недельные доходы населения выросли на 6,6% для "голых" окладов и на 5,9% для зарплат с надбавками. Падение реальных доходов населения несмотря на повышение зарплат указывает на серьезные темпы роста инфляции в стране, говорится в сообщении.

В статистической службе добавили, что в феврале из-за масштабных забастовок было потеряно 348 тысяч рабочих дней (общее число пропущенных участниками забастовок рабочих смен), две трети из которых пришлось на забастовки учителей.

В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.