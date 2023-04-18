МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Всемирный банк отказал Центральноафриканской республике в оказании поддержки из-за ее партнерства с Россией, заявил президент Экономического и социального совета страны Альфред Таинга Полоко. Посол рассказал о перспективах сотрудничества России с ЦАР

Политик во вторник принял участие в круглом столе, посвященном сотрудничеству общественных институтов России и ЦАР.

"Выбор о полном сотрудничестве между РФ и ЦАР, который сделали наши руководители, стоил нам потери значительных сумм экономической помощи, которую раньше выделяли нам наши прошлые партнеры", — отметил Таинга Полоко.

Он подчеркнул, что на этом фоне Всемирный банк, а ранее Международный валютный фонд, прекратили выделять стране экономическую поддержку.

Таинга Полоко добавил, что ЦАР и России теперь необходимо работать над дальнейшим укреплением сотрудничества, чтобы "с гордо поднятой головой выйти из этих испытаний".