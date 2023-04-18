ВАШИНГТОН, 18 апр — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена в апреле планирует ввести беспрецедентные меры ограничения американских инвестиций в Китай, которые призваны сдержать технологическое и военное развитие Пекина, сообщила газета Politico со ссылкой на источники. Китайскому бизнесу запретили работать с двумя американскими компаниями

В материале издания сказано, что чиновники в США близки к соглашению по ключевому усилию, направленному на ограничение технологического и военного подъема Пекина.

"Беспрецедентные правила ограничения американских инвестиций в Китай ожидаются позднее в этом месяце", — пишет Politico.

Собеседники газеты сообщили, администрация Белого дома уже начала обсуждения с предпринимательским сообществом, включая торговую палату США, над содержанием исполнительного указа Байдена. Документ, как ожидается, обяжет бизнес уведомлять правительство о новых инвестициях в китайские технологические компании, а также введет запрет на ряд сделок в критических секторах, включая микропроцессоры.

"Мы хотим убедиться, что делаем это правильно… консультируясь с союзниками и промышленностью, а затем переходя к обычным процедурам указа в соответствии с правилами", — привела Politico слова высокопоставленного сотрудника президентской администрации.

Кроме решения об ограничении американских инвестиций в Китай, в Белом доме также рассматривают возможность введения запрета на работу в США соцсети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, после продолжительного обсуждения этого предложения в конгрессе и администрации. Кроме того, американские власти также могут пойти на повышение тарифов для китайских товаров.