МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Министерство финансов РФ предлагает повысить стоимость федеральных спецмарок (ФСМ) для маркировки алкогольной продукции на 160 рублей (8,5%), до 2050 рублей за 1000 штук, следует из соответствующего документа министерства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В подпункте "а" пункта 2 постановления правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 года № 2348 "О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, № 2, ст. 399) слова "1890 рублей" заменить словами "2050 рублей", — говорится в документе.

"Таким образом, стоимость ФСМ для маркировки алкогольной продукции увеличится на 160 рублей (8,5%) за 1000 штук без учета НДС", — добавляется в пояснительной записке.

Там отмечается, что повышение цены связано с ростом темпа инфляции за период 2021-2023 годов на 28,5%, с ростом цен на сырье и материалы, индексацией заработной платы на 12%, а также с увеличением затрат на доставку продукции из-за роста тарифов на 10%.

Срок введения новой цены не указан в проекте.

Федеральная специальная марка была введена для маркировки алкоголя вместо акцизный марок с 2021 года. Сегодня ФСМ маркируется вся алкогольная продукция, произведенная на территории РФ. Цена в 1890 рублей за 1000 штук была установлена 29 декабря 2020 года.